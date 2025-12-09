"Natale di comunità": ecco gli eventi a Corleto, Ottati e S.Angelo a Fasanella Ricco calendario di iniziative tra fede e solidarietà

I Comuni di Corleto Monforte, Ottati e Sant’Angelo a Fasanella presentano il calendario degli eventi natalizi, un programma unitario che nasce dalla volontà di costruire insieme momenti di cultura, festa e partecipazione. Si inizia il 15 dicembre in Piazzetta ex Municipio con la vendita dei panettoni solidali nell’ambito dell’iniziativa Pandottone di Aism Gusto e solidarietà; il 20 dicembre a Sant’Angelo a Fasanella si svolgerà l’incontro “Sicurezza e legalità” con i Carabinieri e con la presenza del Capitano della Compagnia di Sala Consilina Veronica Pastori alle 10.30; il 22 dicembre a Ottati è prevista la Festa di Natale con spettacolo di magia, laboratorio artistico e scrittura della letterina a Babbo Natale e Casa di Babbo Natale dalle 10, mentre a Corleto Monforte, nella sala polifunzionale G. Giuliano, si terrà il Concerto di Natale alle 20.30; il 24 dicembre in Piazza Ortale a Sant’Angelo a Fasanella si terrà “Lo struscio – Aspettando il Natale” con DJ set e cocktail dalle 12.00 alle 19.

Il 26 dicembre al Teatro Comunale di Ottati andrà in scena lo spettacolo teatrale “Super Babbo Natale” della compagnia La cantina delle arti con Enzo D’Arco alle 19.30; il 27 dicembre all’Oratorio di Sant’Angelo si terranno i laboratori natalizi per bambini alle 17.00, seguiti dal mercatino di beneficenza “Ali di Fasanella” alle 18.30 e dallo spettacolo teatrale della Compagnia Comica Salernitana alle 20.30, una giornata in ricordo di Maria Rosa Falco per la ricerca sul cancro. Il 29 dicembre al Convento San Francesco di Sant’Angelo si terrà il concerto dell’Orchestra dell’Aspide (ore 19.00); il 30 dicembre a Ottati sarà presentato il libro di Don Roberto Faccenda “A(m)arsi con cinque ciotole” nella Chiesa di San Biagio alle 19.00; il 31 dicembre nella sala polifunzionale di Corleto si svolgerà il Cenone di Comunità.

Il 2 gennaio Teatro per bambini a Corleto e la tombola alle 17.00; il 3 gennaio all’Oratorio di Sant' Angelo Tombolata di Beneficenza; il 4 gennaio la sala manifestazioni di Corleto ospiterà una manifestazione teatrale alle 18.30; il 5 gennaio si chiuderà il programma con la tombolata di beneficenza al Teatro Comunale di Ottati alle 20.30.

I sindaci Filippo Ferraro, Elio Guadagno e Bruno Tierno sottolineano che questo calendario rappresenta il primo passo di una programmazione che considera in modo unitario e di comunita' i tre paesi, con l’obiettivo di creare un’offerta culturale condivisa, coordinata e capace di valorizzare l’intero territorio.