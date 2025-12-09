La magica atmosfera natalizia torna ad illuminare la città di Sarno Ricco calendario di eventi fino al prossimo 12 gennaio

L’atmosfera più magica dell’anno è tornata a illuminare Sarno con il tradizionale appuntamento dell’accensione delle luminarie e l’inaugurazione dei mercatini, che quest’anno sono allestiti in Piazza 5 Maggio e resteranno aperti fino al 28 dicembre.

Un momento particolarmente atteso dai bambini e dalle famiglie, che segna l’avvio ufficiale delle festività in città. Ieri sera Piazza 5 Maggio si è trasformata in uno scenario suggestivo e coinvolgente: l’accensione delle luci, gli spettacoli degli artisti di strada, le esibizioni dei trampolieri e il flashmob curato dalle scuole di ballo hanno contribuito a creare un’atmosfera magica. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Francesco Squillante, l’Amministrazione Comunale, don Roberto Farruggio e don Marco Siano, che hanno benedetto gli stand natalizi, dedicati all’artigianato e alle specialità food.

“È stato davvero bello vedere Sarno così piena di entusiasmo, di persone e di sorrisi, pronta a vivere la magia di questo periodo – ha detto il sindaco Francesco Squillante -.

Il nostro obiettivo è far trascorrere momenti di gioia a tutta la comunità, con un programma ricco di appuntamenti che coinvolgerà non solo il centro, ma tutta la città”.

L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla collaborazione di Confcommercio Campania - Distretto Provinciale di Salerno, che ha contribuito alla valorizzazione del cartellone natalizio e delle attività del centro cittadino.

L’evento di ieri sera ha inaugurato il ricco calendario natalizio che accompagnerà Sarno fino al 12 gennaio, con giorni densi di iniziative pensate per offrire momenti di intrattenimento e condivisione, regalando alla città tutta la magia, il calore e la bellezza del Natale.

