Capodanno in piazza a Nocera Inferiore: Mario Biondi in concerto Appuntamento con la voce inconfondibile dell'artista siciliano in piazza Diaz

Nocera Inferiore si prepara a salutare l’arrivo del nuovo anno con un appuntamento di grande richiamo artistico e popolare. Giovedì 1° gennaio, nella cornice di Piazza Diaz, la città ospiterà il concerto di Mario Biondi, tra le voci più amate e riconoscibili del panorama musicale italiano e internazionale.

Con il suo timbro inconfondibile e il suo stile raffinato, l’artista siciliano proporrà un live di altissimo livello, pensato per accompagnare l’inizio del 2026 in un’atmosfera di festa, condivisione e partecipazione collettiva.

"Una serata che unisce qualità artistica e convivialità, confermando la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare il centro cittadino attraverso eventi capaci di attrarre pubblico e generare vitalità sociale ed economica. Il concerto di Capodanno rappresenta non solo un grande momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per vivere insieme lo spazio pubblico: famiglie, giovani, visitatori e cittadini potranno ritrovarsi in piazza per condividere musica dal vivo, emozioni e il simbolico “primo abbraccio” al nuovo anno - si legge in una nota di palazzo di città -. L’evento si inserisce nel più ampio programma delle iniziative natalizie promosse dal Comune, che punta a rendere Nocera Inferiore un punto di riferimento per l’offerta culturale e per la capacità di fare comunità attorno a appuntamenti identitari e inclusivi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: Nocera Inferiore vi aspetta in Piazza Diaz per iniziare il nuovo anno con la musica di Mario Biondi e con il calore della nostra comunità."