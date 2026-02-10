Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell'ospedale di Oliveto Citra Presidio fondamentale per i pazienti di Alta Irpinia, Tanagro, Alburni e Alto Sele fino alla Lucania

Importanti novità per i pazienti della parte sud della provincia di Salerno: ad Oliveto Citra, infatti, è stato inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale "San Francesco d’Assisi". All'evento hanno presenziato il sindaco Carmine Pignata, il direttore generale dell'Asl Gennaro Sosto, il direttore sanitario Primo Sergianni, il direttore amministrativo Ferdinando Memoli, il direttore sanitario di presidio Nicoletta Voza e il responsabile del Pronto Soccorso Francesco Cembalo.

La struttura ha un grande spazio dedicato al triage, una stazione tecnologica di grande avanguardia e un percorso rosa, oltre a due stanze rispettivamente dedicate ai Codici Arancio e Rosso. La "lobby" conta quattro postazioni e l’intera struttura è strategicamente posizionata a ridosso con la Rianimazione e il Telestroke, l’innovativa presa in carico in telemedicina dei pazienti a rischio di Ictus, progetto vincitrice del Lean Healthcare Award che ha visto il suo spin-off proprio nel PO di Oliveto Citra", come evidenzia l'Asl di Salerno.

"Il nuovo Pronto Soccorso è un presidio che abbraccia le realtà territoriali di Alta Irpinia - Tanagro - Alburni - Alto Sele e il territorio lucano confinante, offrendosi come luogo di prossimità in un ampio contesto territoriale e andando a soddisfare il fabbisogno di salute di numerosi cittadini: la struttura rilancia l’ospedale cittadino come cuore pulsante della sanità locale, pronta ad accogliere i cittadini di un vasto territorio circostante. La sinergia con gli enti del terzo settore operanti all’interno del PO, inoltre, si conferma ancora una volta come un fondamentale passaggio per l’integrazione tra sanità e realtà territoriali", come sottolineato dal direttore generale Gennaro Sosto.