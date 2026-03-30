Agropoli, sì al progetto di riqualificazione: ecco come sarà la nuova spiaggia Il provvedimento riguarda il litorale della marina, nei pressi del porto

La giunta guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione funzionale e la valorizzazione della spiaggia della marina, ad Agropoli. L’intervento si propone di avviare un’azione di rigenerazione urbana capace di rafforzare il ruolo della spiaggia, sita nei pressi del porto, quale spazio pubblico centrale del borgo marinaro.

"L’obiettivo principale è restituire al luogo la sua funzione originaria e identitaria di spazio di incontro, socialità e aggregazione, rendendolo nuovamente fruibile, attrattivo e coerente con il valore paesaggistico e urbano del contesto, fornire un agevole accesso al mare, consentire lo svolgimento di eventi e spettacoli. In tale prospettiva, la presenza della posidonia spiaggiata non viene considerata un elemento di criticità da rimuovere indiscriminatamente, ma una componente naturale da integrare consapevolmente nel progetto. Diventa un elemento cardine della strategia di riqualificazione", come fanno sapere dal comune cilentano.

Il progetto, curato dal responsabile dell’Area Porto e Demanio architetto Gaetano Cerminara, prevede il mantenimento dei depositi di posidonia spiaggiata, attraverso la rimodellazione del cumulo mediante la formazione di terrazzamenti, secondo i princìpi dell’ingegneria naturalistica, privilegiando soluzioni durevoli, ecocompatibili e reversibili, pienamente integrate nel contesto paesaggistico. Parte del cumulo, dopo opportuna analisi chimica, verrà steso sulla porzione di spiaggia oramai mineralizzata, mentre quello in eccesso reimmesso in mare. Contempla inoltre una pedana in legno marino polifunzionale, a copertura della posidonia, destinata ad un utilizzo come solarium e ad ospitare eventi. Sarà installata una passerella con struttura in legno per l’accesso in acqua ed una ulteriore pedana pedonale sarà collocata al di sotto del muro della strada di Via Riviera Franco Antonicelli. Saranno utilizzati il legno e soluzioni costruttive leggere, al fine di garantire un inserimento armonico e non invasivo nel paesaggio costiero.

«Con questo progetto – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – puntiamo a restituire lustro e dignità ad una delle più belle zone della nostra città. Sarà utilizzata una parte dei 500mila euro assegnati al nostro ente con decreto regionale per la rimozione e lo smaltimento degli accumuli di posidonia spiaggiata, non limitandoci quindi solo ad una pulizia come negli anni scorsi, ma creando soluzioni che riteniamo potranno essere funzionali a rendere nuovamente quel luogo quale punto attrattivo. L’intervento integrerà tutela ambientale, valorizzazione del paesaggio costiero e potenziamento della fruizione pubblica coniugando salvaguardia delle risorse naturali, promozione delle potenzialità sociali, culturali ed economiche del borgo marinaro».

«La riqualificazione della spiaggia della marina, che potrà iniziare una volta acquisiti tutti i pareri necessari, consentirà una più razionale organizzazione degli spazi e una migliore integrazione dei percorsi pedonali, favorendo la continuità tra l’accesso urbano, l’arenile e il fronte mare. Attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza, accessibilità e qualità paesaggistica ed estetica della spiaggia sulla quale si affaccia la rupe del centro storico miriamo a rafforzare il ruolo di luogo identitario della comunità locale» è il commento dell’assessore al Porto Giuseppe Di Filippo.