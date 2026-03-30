Il Trapani resta in C, Antonini festeggia: "Una vittoria straordinaria" "Ora dobbiamo salvarci: la retrocessione sarebbe uno dei più grandi scandali della storia"

"Respinta per sempre l’esclusione del Trapani, come ero sicuro. Si tratta di una vittoria straordinaria". Valerio Antonini festeggia. Il Trapani cancella lo spauracchio dell'estromissione dal campionato di serie C. I punti di penalizzazione restano venti ma il peggio per il patron dei siciliani sembra passato: "La prossima battaglia , forse l’ultima a livello sportivo, sarà domani dove siamo consapevoli che le condizioni createsi il 12 febbraio 2026 ( sospensiva esecutiva della Corte di Giustizia Tributaria) hanno portato all’azzeramento di ogni addebito per la scadenza del 16 febbraio 2026 e quindi non ci sono altri punti da addebitare al Trapani Calcio. Sarebbe finalmente giusto che ci fosse consentito di poter giocare le ultime 4 giornate in serenità e giocarci la permanenza in serie C sul campo. Lo si deve ad un imprenditore che ha investito milioni e milioni di euro in una piazza abbandonata, ad un territorio martoriato per troppo tempo ed in maniera scandalosa negli ultimi 8 mesi".

Antonini spende parole al miele per i suoi: "Al mio Paolo Rodella ed i suoi collaboratori posso solo dire grazie per lo straordinario lavoro. Credo sia una delle persone migliori , per distacco, che ho conosciuto in questo periodo. Ha lottato con me sentenza per sentenza, sapendo la gravità di quanto stessi subendo. Spero che i tifosi ora chiudano definitivamente ogni diatriba e si stringano attorno alla squadra per salvarci tutti insieme. La retrocessione del Trapani Calcio sarebbe uno degli scandali più grandi della storia calcistica recente".