Salernitana, il futuro patron Rufini lancia una nuova sfida imprenditoriale La novità è stata resa nota negli scorsi minuti

La Salernitana è il futuro. Il presente però è legato al cyberbullismo. Cristiano Rufini attende il via libera per iniziare la sua esperienza nel mondo del calcio con la Salernitana (mercoledì è attesa la firma del rogito) ma in mattinata ha annunciato la nascita della Olidata Cybersecurity Srl. “Oggi la cybersicurezza è una condizione dello sviluppo: senza protezione non ci sono innovazione, fiducia né continuità. Olidata Cybersecurity nasce per dare una risposta nazionale concreta a un rischio che è ormai strutturale”, ha dichiarato Rufini in una nota stampa. La governance prevede un Consiglio di Amministrazione presieduto da Cristiano Rufini, già Presidente di Olidata S.p.A., affiancato dai consiglieri Pierre Levy e Giuseppe Di Fuccia. La compagine societaria riflette la partnership alla base del progetto: Olidata S.p.A. detiene il 70% del capitale sociale, mentre il restante 30% fa capo a Cyber Capital Alliance S.r.l., società riconducibile a Pierre Levy, già CEO di Atlantica Digital S.p.A. Olidata Cybersecurity S.r.l rileva inoltre l’attività di Atlantica Cybersecurity S.r.l, realtà già operativa sul mercato con un SOC avanzato e clienti in Italia, Europa e Medio Oriente.

Il comunicato

"Olidata S.p.A., system integrator a capo di un gruppo leader italiano nel settore IT quotato su Euronext Milan, annuncia la costituzione, in data 18 marzo 2026, di Olidata Cybersecurity S.r.l., nuova società con sede legale a Roma dedicata ai servizi avanzati di sicurezza informatica. L’operazione rappresenta un nuovo passo strategico nel percorso di crescita del Gruppo e rafforza il posizionamento di Olidata nel mercato della cybersecurity, un settore in forte espansione e sempre più centrale per imprese, istituzioni e mission critical. Olidata Cybersecurity S.r.l. nasce con una missione chiara: realizzare e gestire un Next Generation Security Operation Center (SOC) e offrire servizi di Managed Security a imprese di ogni dimensione, con un approccio capace di rispondere alle esigenze attuali e di accompagnare l’evoluzione futura del mercato. La società si propone come punto di riferimento nella progettazione, realizzazione e commercializzazione di soluzioni software per la sicurezza, sia in ambienti on-site sia cloud, integrando la propria offerta con attività di outsourcing informatico, monitoraggio e controllo operativo.

La governance prevede un Consiglio di Amministrazione presieduto da Cristiano Rufini, già Presidente di Olidata S.p.A., affiancato dai consiglieri Pierre Levy e Giuseppe Di Fuccia. La compagine societaria riflette la partnership alla base del progetto: Olidata S.p.A. detiene il 70% del capitale sociale, mentre il restante 30% fa capo a Cyber Capital Alliance S.r.l., società riconducibile a Pierre Levy, già CEO di Atlantica Digital S.p.A. Olidata Cybersecurity S.r.l rileva inoltre l’attività di Atlantica Cybersecurity S.r.l, realtà già operativa sul mercato con un SOC avanzato e clienti in Italia, Europa e Medio Oriente".

“Sono onorato e lieto di portare in Olidata le competenze di Atlantica Digital, all’interno di un gruppo solido nel mercato tecnologico, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della sicurezza e della resilienza delle aziende”, ha dichiarato Pierre Levy.