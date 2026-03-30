Serie C, niente esclusione: il Trapani resta in corsa Evitato un possibile ribaltone. Domani però i siciliani a rischio nuova penalizzazione

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani (Girone C di Serie C), confermando l’ammenda di 1.500 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 9 marzo dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Il club era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive.

Niente esclusione dal campionato dunque per i siciliani. La Corte ha respinto anche il reclamo della Procura Federale per l’incongruità delle sanzioni irrogate dal TFN al Trapani e ai suoi dirigenti. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso del Trapani per revocare la penalizzazione di 8 punti in classifica inflitta a maggio 2025 dal TFN per violazioni di natura amministrativa e confermata lo scorso giugno dalla Corte Federale d’Appello.

La giornata di domani però potrebbe riservare novità: sul tavolo c’è un nuovo deferimento ancora per i siciliani per il rischio concreto di un’altra penalizzazione di cinque punti, con un totale che salirebbe a ben venticinque punti di penalizzazione. Il Trapani respira ma si prepara ad un nuova battaglia legale.