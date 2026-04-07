Scafati, Grimaldi e Velardo: "Parco giochi ristrutturato è già nel degrado" L'opposizione denuncia: "Opera mai completata, Aliberti chiarisca"

I consiglieri comunali di Scafati, Francesco Velardo e Michele Grimaldi hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta, chiedendo chiarimenti al sindaco e alla giunta sulle modalità di gestione, manutenzione e collaudo dell’area del parco giochi di via Fosso dei Bagni.



«Non possiamo permettere che risorse pubbliche già spese in questo restyling vengano buttate via - dichiara Francesco Velardo - mentre i cittadini aspettano di godere di spazi di gioco sicuri per i loro figli e aree verdi curate per tutti. Serve chiarezza sul costo reale dei lavori e sui motivi della mancata apertura».



Il collega Michele Grimaldi aggiunge: «Abbiamo chiesto dettagli sul bando di gestione pubblicato a maggio 2024 e su chi effettivamente si occupa della manutenzione. È urgente attivare controlli e garantire la sicurezza del parco, altrimenti l’investimento rischia di trasformarsi in un danno pubblico».



I consiglieri comunali in quota opposizione sollecitano anche una risposta sulle iniziative future dell’Ente per prevenire degrado e vandalismo, incluso l’eventuale utilizzo di sistemi di videosorveglianza collegati alla pista ciclabile. La cittadinanza attende ora risposte concrete, dopo mesi di annunci non seguiti da fatti e con un parco che oggi appare più trascurato di prima.