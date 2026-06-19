Piero De Luca: complimenti ad Adele Amoruso, neo sindaca di Campagna L'incontro tra la fascia tricolore e il deputato salernitano del Pd

“Ho incontrato la neo eletta sindaca di Campagna, Adele Amoruso, alla quale ho rivolto le mie congratulazioni per lo straordinario risultato conseguito. Si apre una nuova stagione sia politica che amministrativa per la città di Campagna, fondata su rinnovata energia, competenza, impegno e vicinanza ai bisogni dei cittadini. Sono certo che Adele saprà svolgere un lavoro serio e proficuo al servizio della comunità, affrontando con determinazione le sfide che attendono il territorio. Da parte mia non mancheranno sostegno e collaborazione istituzionale per contribuire alla realizzazione di progetti e interventi utili alla crescita della città e dell’intero comprensorio. Ad Adele e alla sua squadra rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro.”

A dirlo, in una nota, il deputato Pd Piero De Luca dopo l'incontro con la neo eletta fascia tricolore di Campagna.