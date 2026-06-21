Trentinara, Fratelli d’Italia: "Nessun gruppo consiliare del partito in assise" Il messaggio del Coordinamento di Zona di Fratelli d’Italia

In riferimento al comunicato diffuso dal gruppo consiliare di opposizione del Comune di Trentinara, il Coordinamento di Zona di Fratelli d’Italia, guidato da Antonella Caiazzo, ritiene opportuno fornire alcune precisazioni per una corretta informazione nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa. “Si precisa che nel Consiglio comunale di Trentinara non esiste alcun gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. I consiglieri comunali di opposizione Pietro Diuccio ed Edoardo Passaro, che in passato hanno fatto riferimento al partito, non risultano infatti più iscritti a Fratelli d’Italia e, dunque, non lo rappresentano. Il consigliere Giuseppe Cerruti, invece, non è mai stato iscritto a Fratelli d’Italia. Pertanto, non si tratta di una recente fuoriuscita, bensì della presa d’atto di una situazione già consolidata. Le posizioni e le iniziative assunte dai suddetti consiglieri sono da considerarsi esclusivamente a titolo personale e non riconducibili a Fratelli d’Italia. Il partito, nel comune di Trentinara, è rappresentato dal Circolo cittadino guidato dal portavoce Marino Martino”.

