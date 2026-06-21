Salernitana, Cosmi e Faggiano preparano la lista della spesa: gli obiettivi Tutte le soluzioni reparto per reparto

Un'ossatura dalla quale ripartire c'è. La Salernitana vuole andare in continuità. La scelta di Danilo Iervolino di confermare Serse Cosmi e Daniele Faggiano è il segnale evidente di provare a costruire dalle basi solide messe un anno fa. Una strada già tracciata ma che dal mercato potrà portare novità sostanziali. Ne hanno parlato ieri il tecnico e il direttore sportivo, in città per un momento di relax dopo la firma ma anche per scegliere i primi passi da muovere in entrata. La volontà di rinnovare c'è, soprattutto in determinate zone del campo. Come la porta, al momento sguarnita dopo gli addii di Donnarumma e Brancolini. Per il secondo si proverà a tessere la tela con l'Empoli per un nuovo accordo, questa volta a titolo definitivo. Vismara, Plizzari e Iannarillli gli altri nomi sul taccuino.

Difesa da sistemare

Con Arena e Berra possibili partenti e con Golemic in scadenza, la Salernitana pensa anche a tre rinforzi in difesa. Capuano è in pole position per il ruolo di leader nel cuore del pacchetto arretrato. Caporale, Heinz e Pieraccini i nomi per dare esperienza e fisicità nel ruolo di marcatori. Ci sarebbe anche la pista Tosto jr, in un possibile asse con l'Empoli. Prima ci sarà però da definire il futuro di Lovato e Ghiglione, fuori dai piani tecnici ed economici del club. E sugli esterni sono previste novità: Quirini e Longobardi potrebbero salutare, il salernitano Novella potrebbe rappresentare un jolly anche in termini di lista over (verrebbe registratocome calciatore bandiera).

Movimenti in mediana e in attacco

In mezzo al campo si va verso almeno due rinforzi in grado di garantire qualità e quantità. Siatounis del Potenza e Mallamo del Sudtirol sono i preferiti, Lucas Felippe e Talia le alternative. Sulla trequarti invece Ferraris è il grande obiettivo di Cosmi: la Salernitana sa bene della centralità del trequartista nello scacchiere tattico del tecnico e prova a strappare un nuovo accordo con il Pescara. Vinciguerra, svincolato dal Cagliari e status under, è vicino. Zunno è idea che stuzzica. Poi in attacco sì andrà a caccia di un bomber dai gol pesanti che possa alternarsi con Lescano e Ferrari. Gomez in uscita dal Crotone, Parigi del Latina sono i primi nomi sondati.