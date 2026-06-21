Pallamano. Capolavoro Genea Lanzara: arriva la promozione in serie A Silver Primo risultato del nuovo corso guidato da Alfonso Baviera

A meno di un anno dall’avvio della riorganizzazione societaria annunciata nell’estate del 2025, la Genea Lanzara centra il primo importante obiettivo del nuovo progetto sportivo e dirigenziale, conquistando la promozione in Serie A Silver per la stagione 2026/2027.

La qualificazione è arrivata al termine di un percorso estremamente positivo nei Playoff Promozione, caratterizzato da tre vittorie consecutive ai danni di Lions Sassari (44-13), Albatro Siracusa (35-29) e Cingoli (33-25) che hanno consentito alla formazione salernitana di ottenere matematicamente il salto di categoria con due giornate di anticipo. Un plauso speciale va a coach Domenico Russo, il quale ha egregiamente sostituito il capo allenatore Nigolas Balogh impegnato con la Nazionale Italiana di Beach Handball, capace di tenere ben salde le redini del gruppo e mostrando una pallamano moderna ed efficace.

Un risultato che assume un significato particolare alla luce delle scelte compiute dalla società dodici mesi fa. Nell’estate del 2025, infatti, la Genea Lanzara aveva intrapreso un profondo processo di rinnovamento, avviando una nuova fase organizzativa e societaria con l’obiettivo di costruire basi solide per il futuro e valorizzare ulteriormente il proprio patrimonio tecnico e umano.

La decisione di ripartire dalla Serie B rappresentava l’inizio di un percorso fondato sulla programmazione, sul rafforzamento della struttura societaria e sulla centralità del settore giovanile, da sempre elemento distintivo del club salernitano. Una scelta coraggiosa che ha permesso alla società di consolidare il proprio progetto sportivo e di raggiungere in tempi rapidi un traguardo significativo.

La promozione in Serie A Silver costituisce il primo risultato concreto del nuovo corso guidato dal presidente Alfonso Baviera, affiancato dal direttore generale Domenico Sica, dal direttore sportivo Domenico Testa e dall’intera struttura dirigenziale. Un successo che conferma la validità del lavoro svolto a tutti i livelli e che premia l’impegno quotidiano di atleti, staff tecnico, dirigenti e collaboratori.

La Genea Lanzara guarda ora alla prossima stagione con la consapevolezza di aver posto solide fondamenta per il futuro. Il ritorno in Serie A Silver rappresenta un passaggio importante all’interno di un progetto più ampio, orientato alla crescita sostenibile della società, alla valorizzazione dei giovani talenti e al consolidamento della propria presenza nel panorama nazionale della pallamano.

La promozione ottenuta rappresenta quindi non un punto di arrivo, ma una tappa significativa di un percorso che la Genea Lanzara intende proseguire con la stessa determinazione, continuando a investire sul territorio, sul settore giovanile e sulla costruzione di una realtà sempre più strutturata e competitiva.

GENEA LANZARA – LIONS SASSARI 44 : 13

GENEA LANZARA: Garcimartin, Moya 2, Milano A. 7, Senatore, Merola 4, Milano C. 7, Fragnito 1, Coppola, Rella 6, Chiappe, Milano J. 4, Avallone 2, Vitiello 3, Vicinanza 2, Mendo 6. All: Russo

GENEA LANZARA – ALBATRO SIRACUSA 35 : 29

GENEA LANZARA: Garcimartin, Moya, Milano A. 4, Senatore 3, Merola, Milano C., Fragnito 6, Coppola, Rella, Chiappe 1, Milano J., Avallone 5, Vitiello 6, Vicinanza 3, Mendo 7. All: Russo

GENEA LANZARA – CINGOLI 33 : 25

GENEA LANZARA: Garcimartin, Moya 2, Milano A. 4, Senatore 2, Merola 2, Milano C., Fragnito 5, Coppola, Rella 2, Chiappe 1, Milano J. 1, Avallone 3, Vitiello 5, Vicinanza, Mendo 6. All: Russo