Giochi Europei Universitari a Baronissi nel cuore del campus d'ateneo Protagonista anche il Comune di Fisciano: ecco gli impianti coinvolti nella kermesse

Procede a ritmo spedito la marcia di avvicinamento verso EUG Salerno 2026, i Giochi europei universitari che - per la prima volta - si svolgeranno in Italia dal 18 luglio al 1° agosto grazie alla sinergia tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle strutture sportive del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno ed Avellino.

Da sempre vicino alla vita dell’Ateneo, il comune di Baronissi ospiterà gli studenti-atleti di EUG Salerno 2026 all’interno del Palazzetto Polifunzionale Pala Irno N. Nobile e nello Stadio Figliolia. Le due strutture sportive individuate dal Comune garantiranno continuità ai tornei di Basket e Calcio maschile. Poco distante dalle strutture comunali di Baronissi, ad appena 2,7 km dalle residenze (distanza percorribile in soli 7 minuti), si apre l’area sportiva nel campus di Baronissi. Qui grande attesa per la Padel House, i nuovi 8 campi da Padel già realizzati proprio per la manifestazione. Sempre nel campus di Baronissi i tre impianti polifunzionali (PalaUnisa A, B e C) ospiteranno interamente le sfide del Badminton e della Pallavolo. Sempre nell’ottica di ottimizzare l'uso degli spazi a parità di spostamenti per gli atleti, si aggiungono infine l’area limitrofa ai campi da Padel, riconfigurata per accogliere l'energia del Beach Handball e del Beach Volleyball, nonché il Piazzale antistante i PalaUniSA A,B,C che ospiterà le sfide del Basket 3x3.

EUG 2026 a Fisciano: la mappa delle venues

Particolarmente sensibile alla vita universitaria, il comune di Fisciano vanta, invece, l'impianto più prossimo agli alloggi degli atleti. Lo Stadio Vittoria, situato a 1,1 km (appena 2 minuti di tragitto), sarà il palcoscenico esclusivo del Calcio a 7 femminile. Il polo si attesta come snodo cruciale per la preparazione tecnica, mettendo a disposizione la Tendostruttura CUS-UNISA e i campi da tennis (sia a Mariscoli che nel Campus di Fisciano) per le sessioni di allenamento di Futsal e Pallamano e per le gare e gli allenamenti del Tennis.

“Gli European Universities Games Salerno 2026 – sottolinea Lorenzo Lentini, presidente del Cus Salerno – rappresentano un’occasione di grande prestigio per il CUS, l’Università degli Studi di Salerno e lo sport universitario. Dal 18 luglio al 1° agosto accoglieremo circa 5.000 presenze, con circa 400 squadre provenienti da quasi 200 università di 32 Paesi europei, nel segno dello slogan Passion never ends. Per il CUS Salerno è una sfida organizzativa senza precedenti. I palazzetti PalaUnisa ospiteranno pallavolo e badminton, mentre gli impianti all’aperto accoglieranno il basket 3x3. I nuovi spazi del campus di Baronissi saranno dedicati a padel, beach handball e beach volley, insieme ai campi da tennis di Fisciano e Mariscoli. I Giochi sono il frutto del lavoro condiviso tra CUS Salerno, Università degli Studi di Salerno, ADISURC e istituzioni partner. L’eredità più importante sarà rappresentata dalle nuove infrastrutture sportive, che continueranno a essere un valore per studenti e cittadini anche dopo il 2026”.