Salernitana, al via la campagna per la sottoscrizione delle fidelity card Il club dal 1 luglio apre alle richieste di sottoscrizione delle tessere

In attesa del via libera per la campagna abbonamenti, la Salernitana comunica ai propri tifosi che dalle ore 10:00 di mercoledì 1 luglio 2026 sarà di nuovo possibile sottoscrivere sia le fidelity card (Hippo Card), sia la nuova Salernitana Member Card II. A partire dalla stagione sportiva 2026/27, la Salernitana Member Card II avrà una validità di due anni dalla data di emissione (e non più uno, come la precedente) e sarà acquistabile online a questo link al costo di 10 euro (più commissioni Ticketone e spese di spedizione) fino ad un massimo di 4 card per ogni operazione, ciascuna per un diverso nominativo. Aderendo al programma di membership è possibile caricare sulla nuova Salernitana Member Card II i biglietti per le partite casalinghe, nonché l’abbonamento stagionale dell’U.S. Salernitana 1919.

La società ricorda che la Salernitana Member Card II non è una tessera in circolarità, dunque è al di fuori del “programma tessera del tifoso” . Pertanto, il suo possesso non può dare diritto all’acquisto dei biglietti per le gare che potrebbero essere considerate a rischio dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (comprese limitazioni territoriali). L’acquisto di biglietti validi per assistere a tali partite con limitazioni è consentito solo tramite fidelity card (Hippo Card), che ha validità triennale e sarà acquistabile da mercoledì 1 luglio a questo link al costo di 20 euro, più commissioni Ticketone e spese di spedizione.

Info utili

Si consiglia di prestare massima attenzione ai dati immessi nella domanda di rilascio della card, poiché al momento della conferma della richiesta non sarà più possibile effettuare modifiche da parte del richiedente, né da parte di Ticketone. Una volta concluse le operazioni online, Ticketone invierà un’e-mail al cliente contenente una ricevuta in PDF che permetterà di avere accesso a tutti i servizi attivi legati al programma. La tessera verrà spedita direttamente da Ticketone al domicilio indicato dal richiedente. I tempi di consegna previsti sono di circa 15 giorni lavorativi dal momento della richiesta. Il rilascio della nuova Salernitana Member Card II è immediato e non comporta alcun tipo di verifica sul nominativo del richiedente. All’atto del caricamento di un titolo d’ingresso allo stadio sulla card, inoltre, il sistema di biglietteria verifica in tempo reale, come da normative in vigore, che non vi siano motivi ostativi al rilascio del biglietto/abbonamento.

Nell’eventualità di smarrimento, deterioramento o furto, non sarà possibile duplicare la Salernitana Member Card II, né la Hippo Card. In tal caso, occorrerà presentare regolare denuncia presso la Questura di competenza e inviarne copia a biglietteria@ussalernitana1919.it chiedendo l’annullamento della tessera. Una volta annullata la precedente card sarà possibile sottoscriverne una nuova. Eventuali titoli caricati sulla card annullata dovranno essere trasferiti sulla nuova tessera sottoscritta tramite la sezione “Trasferimento titoli”, raggiungibile attraverso il menù a tendina presente in alto a destra su Salernitana.ticketone.it.