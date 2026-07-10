"Bentornati al Sud", l'emozionante messaggio di Claudio Bisio a Castellabate L'attore sarà insignito della cittadinanza onoraria del comune cilentano

La cerimonia è in programma sabato sera a Castellabate e idealmente ci sarà tutta la comunità per festeggiare la cittadinanza onoraria conferita dal Comune a Claudio Bisio.

L'attore e conduttore, tra i più affermati del panorama nazionale, è tornato in Cilento per le riprese di "Bentornati al Sud", sequel del film di successo "Benvenuti al Sud" che portò il comune cilentano alla ribalta.

In queste settimane attori e tecnici sono al lavoro per registrare il film che uscirà a dicembre di quest'anno. Intanto, in un video, Bisio ha voluto mandare un emozionante - ed emozionato - messaggio in vista del riconoscimento che lo attende.