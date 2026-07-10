Salernitana, sorpresa in mediana: spunta Djibril Sondaggio e contatti con l'ex Picerno classe 2003. Faggiano lavora anche alle cessioni

Ventitrè gli anni da compire il prossimo 30 agosto. Lo stesso numero delle presenze registrate con l’Az Picerno. Poi il mancato rinnovo, l’addio con la speranza di poter strappare una nuova opportunità altrove. Malik Djibril è un mastino di centrocampo, apprezzato per duttilità, corsa, intensità. La Salernitana lo ha osservato, lo ha monitorato e ora, nelle scorse ore, è andato oltre un semplice scambio di informazione. Per un centrocampo che necessità anche di sostanza, il calciatore nato a Bassano del Grappa ma di nazionalità africana (la famiglia è originaria del Togo), è entrato nel mirino granata. Dopo aver perso Mallamo, pronto a ritornare al Brescia, e sondato Vallocchia, ora spunta Djibril.

Mediana in subbuglio

Ieri il club granata ha riabbracciato Capomaggio. La Salernitana riflette sul destino del centrocampista argentino, ieri protagonista delle visite mediche di rito insieme a Ferrari. Senza un marcatore difensivo, Cosmi potrebbe anche provarlo nel cuore del terzetto arretrato come già successo nell’era Raffaele. Carriero ha un’offerta dal Treviso che non lo convince del tutto. Per Gyabuaa sarà addio ma solo a condizioni economiche favorevoli. Il Mantova bussa, il Catania ha preso informazioni ma la Salernitana apre ad uno scambio con Kaleb Jimenez.