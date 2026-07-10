"Home", Cosmi si riprende la Salernitana e studia il futuro Il tecnico infiamma i social e si prepara ad una lunga stagione. Subito un incontro con Faggiano

Prima la firma, poi le vacanze. “Mi godo qualche giorno di relax anche io, che dite?”. Serse Cosmi parlò a cuore aperto con i tifosi sul litorale di Santa Teresa, in occasione del compleanno della Salernitana, facendo trasparire tutta la sua gioia per un rinnovo che etichettò come "un parto". La voglia e l’energia di riprendersi quella serie B svanita sul più bello resta tanta. Necessario però anche un momento di decompressione, alleggerire la testa e i pensieri, prepararsi ad un’annata che si preannuncia caldissima sotto il profilo fisico e mentale.

Il ritorno a ‘casa’

Cosmi si è rifugiato in Spagna, nella Formentera che conosce benissimo e che ben si sposa con il suo animo e la sua personalità. Ieri però, il tecnico ha voluto destinare un messaggio social alla piazza granata. Piazza della Libertà lo sfondo scelto, una bandiera granata accompagnata dalla scritta "Home" a far capire come la Salernitana e la sua gente siano percepite come casa. Il mare e la colonna sonora del "Nuovo Cinema Paradiso" a chiusura, sulle note del maestro Ennio Morricone.

Subito incontri

Sarà un weekend caldo. Le interlocuzioni con il direttore sportivo Daniele Faggiano vanno avanti senza sosta ma nelle prossime ore ci sarà un punto per sondare quelle che saranno le evoluzioni in chiave mercato. Lunedì al Check-Up sosterrà visite mediche di routine e abbraccerà i nuovi Galeotti e Llano. Poi la partenza per Cascia.