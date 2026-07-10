Salernitana, la nuova era tecnica porta novità: spuntano tante sorprese Tante curiosità: spunta anche una maglia pre-match che rievoca una storica scenografia

Un nuovo inizio. La collaborazione con il nuovo sponsor tecnico porta con sè una ventata di novità per il mondo Salernitana. In queste ore, si registra la riapertura dello lo store ufficiale della Bersgliera. E dopo il lancio della prima maglia il club presenta la collezione abbigliamento, sempre griffata Givova per la stagione 2026-2027. Entrambi saranno presenti fisicamente nel punto vendita di Piazza Caduti Civili di Guerra, dal martedì al sabato (dalle ore 10 alle 14 e dalle 17 alle 20,30, chiusura domenica e lunedì).

Nel frattempo tanti i prodotti svelati sull'e-shop della Bersagliera: canotte, polo, cappellini, giubbini, tute, shirt training, e due maglie pre-match, una felpa e una modello shirt, ispirate nella scritta Salerno a una celebre scenografia messa in scena con il Perugia in Curva Sud nel 2018, ribaditi anche i richiami alle onde del mare.