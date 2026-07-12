Si stacca materiale dal costone, senso unico alternato sull'Amalfitana

Domenica di disagi per residenti e turisti diretti in Costiera Amalfitana. Il distacco di materiale roccioso da un versante ha portato alla chiusura della carreggiata nel territorio di Positano, dove si viaggia a senso unico alternato.
Inevitabili i problemi per chi attraversa l'arteria, specialmente in una giornata come quella di oggi particolarmente affollata. Anas ha fatto sapere che il distacco è avvenuto nella notte, all'altezza del chilometro 13.
Sul posto, oltre al personale della società stradale, anche i vigili del fuoco per la gestione della viabilità.