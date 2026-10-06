Scafati, la consigliera comunale Maria Berritto aderisce a Forza Italia Celano: "Il nostro partito continua a crescere"

Prosegue il percorso di crescita e di radicamento di Forza Italia sul territorio provinciale. Il consigliere comunale di Scafati, Maria Berritto ha ufficializzato il proprio ingresso nel partito. A darne l’annuncio sono il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, il segretario provinciale, Roberto Celano e il segretario cittadino Luca Celiberti, che esprimono soddisfazione per una nuova adesione che rafforza la presenza del partito nella comunità scafatese.



L’ingresso di Maria Berritto rappresenta un ulteriore segnale della capacità di Forza Italia di essere un punto di riferimento per amministratori, professionisti e rappresentanti della società civile che intendono mettere la propria esperienza al servizio del territorio.



«L’ingresso di Maria Berritto - sottolineano Martusciello, Celano e Celiberti - conferma la bontà del lavoro che Forza Italia sta portando avanti a Scafati e in provincia di Salerno. Il nostro partito continua a crescere perché è in grado di interpretare le esigenze dei territori e, allo stesso tempo, di offrire uno spazio politico aperto a chi vuole impegnarsi con serietà e responsabilità».

«Forza Italia - proseguono - è sempre più attrattiva per gli amministratori che condividono una cultura politica liberale, moderata e riformista. Il nostro obiettivo è continuare a costruire una classe dirigente radicata nei territori, capace di ascoltare i cittadini e di affrontare con concretezza le sfide delle comunità».



L’adesione di Maria Berritto si inserisce dunque nel più ampio percorso di rafforzamento e radicamento di Forza Italia, con l’obiettivo di consolidare la presenza del partito a Scafati e di ampliare ulteriormente il dialogo con la società civile. Forza Italia conferma così la propria vocazione inclusiva e territoriale, mantenendo le porte aperte a quanti intendono contribuire, attraverso l’impegno politico e amministrativo, alla crescita delle proprie comunità.L

