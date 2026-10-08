Sicurezza urbana, il comune di Atrani premiato a livello nazionale L'intelligenza artificiale al servizio della Polizia locale per il controllo del territorio

Il Comune di Atrani ha ricevuto a BolognaFiere un riconoscimento nell'ambito dei “secsolutionforum Urban Security Awards 2026 – Buone Pratiche per la Sicurezza Urbana Integrata”, promossi da Ethos Media Group la principale mostra-convegno italiana dedicata alla sicurezza fisica e digitale, in programma il 7 e 8 ottobre in contemporanea con Urban Tech 2026.

Atrani, è stata premiata nella categoria "Smart City e rigenerazione urbana sostenibile" insieme a Chioggia, Firenze, Limone Piemonte, Alessandria, Praia a Mare e Seregno per il progetto "Mille Occhi Intelligenti" riconosciuto agli Urban Security Awards 2026 nella categoria Smart City e rigenerazione urbana sostenibile.

"L'intelligenza artificiale va governata: viene dopo le persone e deve aiutarle, non sostituirle.ha dichiarato il Sindaco di Atrani Michele Siravo-Il progetto "Atrani – Mille occhi intelligenti per la Sicurezza Urbana" applica l'intelligenza artificiale alla rete di videosorveglianza comunale, trasformando le immagini in informazioni operative. Il sistema analizza i flussi video, anche da telecamere già esistenti, e riconosce automaticamente criticità come soste irregolari, transiti in senso vietato, congestione del traffico e abbandono di rifiuti. Video, eventi e allarmi confluiscono in un unico ambiente operativo, alleggerendo il lavoro degli operatori. Il valore distintivo è il passaggio dalla sola osservazione alla prevenzione attiva: in determinate situazioni il sistema attiva altoparlanti con messaggi dissuasivi, mentre la segnalazione resta a disposizione delle pattuglie della Polizia Locale. La decisione resta sempre alle persone.

"Nella motivazione, la commissione giudicatrice ha ritenuto il progetto meritevole di premio «…per la capacità di coniugare AI, valorizzazione dell'infrastruttura esistente e scalabilità, elementi che ne fanno un modello replicabile per altre piccole realtà comunali italiane.Il riconoscimento è stato ritirato in Sala Maggiore dal sindaco Michele Siravo, insieme ai collaboratori del Comune e ai partner tecnologici CBC Europe S.r.l. e 3C Solutions S.r.l.s. di Nocera Superiore. Per Atrani è il secondo riconoscimento nazionale del 2026, dopo il premio per il marketing territoriale ricevuto a Napoli lo scorso gennaio.”Ricevere questo riconoscimento a Bologna, accanto a città come Firenze,-ha continuato il sindaco Siravo- è motivo di orgoglio per tutta la comunità,Atrani è il comune più piccolo d'Italia, ma ha dimostrato che l'innovazione non dipende dalle dimensioni: dipende dalla volontà e dal metodo. Per noi l'intelligenza artificiale è uno strumento e va governata: viene dopo il capitale umano e deve essere di aiuto alle persone, non sostituirle. Lo riconosce anche la Commissione: l'intervento umano resta al centro della catena decisionale. Nel nostro progetto l'IA affianca la Polizia Locale, nel pieno rispetto della privacy e delle regole europee.Questo è solo il primo tassello - prosegue il sindaco- poiché stiamo lavorando per estendere il sistema alla gestione dei flussi turistici, anche grazie al progetto sulla mobilità curato dall'avvocato Rosita Romano, e, a breve, al monitoraggio del territorio e alla prevenzione del rischio idrogeologico. Ad Atrani, dove è ancora viva la memoria dell'alluvione del 2010, prevenire significa proteggere la vita delle persone. Ringrazio la Commissione e gli organizzatori, i nostri partner tecnologici CBC Europe e 3C Solutions per il supporto costante, l'avvocato Rosita Romano, i consiglieri comunali e gli uffici che hanno creduto in questo percorso.”