"Nocera Domani": entra nel vivo il percorso amministrativo di De Maio A confronto cittadini, associazioni e comitati di quartiere con le forze progressiste e moderate

Più di cento persone, oltre trenta associazioni e comitati di quartiere, cinque tavoli di lavoro e quasi due ore di confronto. Si è svolta giovedì 8 ottobre, nel Cortile, nel CAG e nella Biblioteca Comunale di Corso Vittorio Emanuele II, la serata dei tavoli programmatici di Nocera Domani, il percorso degli Stati Generali dei Progressisti, Riformisti e Moderati promosso dal sindaco Paolo De Maio.

La serata si è aperta nel cortile della biblioteca con l’introduzione del Sindaco. De Maio ha ripercorso il cammino iniziato con l’assemblea delle associazioni di luglio, ha illustrato il metodo di lavoro e ha ringraziato i partecipanti. Ha poi ribadito la volontà di continuare ad ascoltare la città e le sue realtà associative per definire insieme le priorità programmatiche in vista delle prossime elezioni.

«Stasera abbiamo visto una città che non si limita a chiedere, ma propone. Le associazioni, i comitati e i cittadini che si sono seduti a questi tavoli hanno portato idee concrete, frutto di anni di impegno sul territorio. Il nostro compito è ascoltarle, metterle insieme e trasformarle in un programma credibile. Andiamo avanti così, con la città.»

I partecipanti si sono poi divisi in cinque tavoli tematici, ciascuno guidato da facilitatori e coordinatori:

La Città dei luoghi: urbanistica, lavori pubblici, mobilità sostenibile, fondi europei.

La Città che non lascia indietro nessuno: politiche sociali, welfare, lavoro, diritti, sanità.

La Città che cresce e si racconta: istruzione, cultura, identità locale, turismo, sport.

La Città che produce: sviluppo economico, commercio, innovazione.

La Città che vive: ambiente, sostenibilità, quartieri, prevenzione.

Ai tavoli sono arrivate proposte concrete, molte delle quali già inviate nei giorni precedenti attraverso la piattaforma dei contributi. Alcune associazioni hanno presentato documenti programmatici completi. Tra i temi ricorrenti:

la mobilità sostenibile e i collegamenti tra centro e periferie;

l'ambiente e il risanamento del fiume Sarno;

la cura dei quartieri e degli spazi pubblici;

la valorizzazione del patrimonio storico e culturale;

un maggiore coordinamento tra le associazioni.

"Accanto alle realtà iscritte online, molte se ne sono aggiunte durante la serata, a conferma di un interesse che va oltre le adesioni formali. Con la serata dell’8 ottobre si apre la seconda fase di Nocera Domani. Le proposte raccolte ai tavoli saranno ordinate in schede-sintesi e approfondite con un nuovo ciclo di lavoro dei tavoli. Il percorso proseguirà poi con la tavola rotonda con le forze sociali ed economiche e con il forum dei giovani, per arrivare a una prima bozza di programma che sarà aperta alle osservazioni della città prima dell’assemblea cittadina conclusiva", si legge nella nota stampa a corredo dell'iniziativa politica.