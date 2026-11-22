Altavilla Silentina: lanciano pietre contro scuola e danneggiano il tetto La denuncia del Comune: "Chiediamo alle famiglie di far capire quanto sia sbagliato"

Oltre 30 punti di rottura sono stati individuati sul tetto della scuola primaria di Borgo Carilia, nel comune di Altavilla Silentina. Il danno, come denunciato sui social dall'Ente, sarebbe stato provocato dal lancio di pietre sull'istituto. "Butta la pietra! Sembra essere stato questo il malsano "gioco" di chi ha lanciato pietre sul tetto della scuola primaria di Borgo Carillia", si legge in un post sociale. "Un gioco finito con la rottura di tegole, infiltrazioni di acqua con annessi problemi ai locali scolastici sottostanti. Abbiamo rinvenuto ben 30 punti di rottura

Ora i danni sono stati riparati e tutto è stato sistemato. Ma evidenziamo quanto accaduto perché non accada mai più".

"La scuola, come i beni pubblici, sono di tutti. Rompere un tetto della scuola è come rompere il tetto della propria casa. Vigilare, verificare non ci mette al riparo da fatti simili, educare a proteggere i beni pubblici sì. Chiediamo ad ognuno, agli adulti come ai ragazzi, di essere sempre sentinelle dei nostri beni, perché non si verifichino mai più fatti simili. Chiediamo alle famiglie di parlarne, di far capire ai propri figli quanto sia sbagliato un simile "gioco"".

