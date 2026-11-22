Salernitana, il Monopoli sorride ma all'Arechi non avrà due big Vittoria sulla Cavese e terzo posto momentaneo. Colombo: "Campionato tra i più difficili"

Una vittoria pesante. Il Monopoli continua la sua marcia playoff. I pugliesi battono la Cavese, si prendono momentaneamente il terzo posto e si preparano alla super sfida con la Salernitana con il morale alle stelle. La vittoria di misura al Veneziani targata Gioielli permette di certificare il rendimento da urlo tra le mura amiche: sono quindici i punti portati a casa nelle sfide in Puglia sui ventitre totali. Per Colombo ora la Salernitana, con l’assenza dell’ex Pucino in difesa e la preoccupazione per le condizioni di capitan Battocchio, uscito per infortunio nel cuore del match. Il centrocampista verrà valutato, si va verso il forfait.

Le parole di Colombo

Per Colombo però c’è il sorriso per un successo pesante: “Questa partita è l’ennesima dimostrazione di quanto sia complicato questo campionato. Oggi probabilmente abbiamo creato qualcosa in meno rispetto a quella con il Cosenza. Ma sono gare complesse, in un momento non facile per le assenze, perché si è costretti a variare continuamente e gli assetti possono risentirne. Non cerco scuse, ma sono difficoltà ulteriori in un campionato dove non ti puoi permettere di affrontare la partita sottotono. Abbiamo avuto una prima fase di 15 minuti in cui siamo partiti bene, poi abbiamo sofferto e perso le distanze e la fluidità di gioco. Il secondo tempo, oltre allo spavento iniziale per l’infortunio di Battocchio, è stato combattuto: abbiamo trovato la rete del vantaggio e difeso con ordine senza concedere nulla. Fare i tre punti in certi momenti, soprattutto dopo una sconfitta, ti dà morale e ossigeno anche perché la classifica è molto corta. Io credo che questo campionato sia tra i più difficili degli ultimi anni proprio per l’equilibrio che c’è tra le squadre”.