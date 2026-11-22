Cavese, parafulmine Masitto: "Se fuori casa si fa fatica è solo colpa mia" Il tecnico duro nel post-Monopoli: "Bisogna capire che servono tutte gare con la testa da serie C"

Una sconfitta che brucia. La Cavese in formato trasferta s’inceppa ancora. I metelliani cadono anche a Monopoli e in conferenza stampa Cristiano Masitto alza la voce, facendo mea culpa sul rendimento ad ostacoli lontano dal Simonetta Lamberti: “Sono molto dispiaciuto perché ho una responsabilità enorme: probabilmente non riesco a trasferire il mio pensiero fuori casa a questi ragazzi. Qualche problemino ce l'abbiamo in trasferta, si ripetono spesso gli stessi errori. Abbiamo preso di nuovo un gol molto semplice, da una cattiva gestione della palla. Ce lo eravamo detto tra primo e secondo tempo: era una partita molto insidiosa”.

“Responsabilità mia”

Masitto continua: “Una squadra che si deve salvare deve avere la testa solida e fare una partita molto da Serie C. A volte diventiamo un pochino più dolci e questo non deve accadere. È responsabilità dell'allenatore: se in trasferta la Cavese non va, vuol dire che l'allenatore deve lavorare in maniera diversa".