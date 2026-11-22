Salernitana, bomber a secco: gol su azione manca da ottobre L'ultima gioia di un centravanti è il rigore a tempo scaduto di Lescano col Savoia: è l'ora dei gol

L’ora dei bomber. Achik si è preso la scena con Di Bari, regalando col Catania alla Salernitana i primi tre punti della nuova gestione tecnica. Villa ha illuso con la Casertana, in un derby aperto dal lampo di Llano con la complicità di Kontek. Sugli esterni la Salernitana ha finalmente messo le ali, ha scoperto Cardoni e ora si prepara a riaccogliere la strapotenza fisica di Varela Djamanca. Di Bari però vuole i gol dei suoi centravanti. Un guizzo, salvifico al debutto, lo ha trovato in Lescano. Il suo rigore col Savoia cancellò l’onta del ko nel derby al debutto.

Numeri da invertire

Quello del numero 10 è stato l’ultimo guizzo di un centravanti. I numeri in casa Salernitana sono quelli che spaventano. Un attaccante non segna su azione da 470’. L’ultimo guizzo fu quello di D’Ursi nel derby con la Scafatese. Palla nello spazio, diagonale fulmineo e gol del momentaneo 2-1. Era il 17 ottobre 2026, in panchina Serse Cosmi pregustava una vittoria scacciacrisi prima del contestato pari, delle polemiche e di una panchina messa in ginocchio per poi crollare nel ko di Picerno.

Le scelte

D’Ursi è stato il riferimento offensivo con Catania e Casertana. Col Monopoli però Di Bari potrebbe scegliere di affiancare dal primo minuto all’ex Sorrento la fisicità di Lescano. In panchina c’è anche La Gumina, subentrato con piglio nel finale rovente di Caserta. A Di Bari l’ex Inter Under 23 piace per la sua intelligenza, duttilità, lavoro senza palla. La Salernitana ora vuole i gol dei suoi bomber.