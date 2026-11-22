Scafatese-Foggia, le probabili formazioni: canarini in emergenza Lunch match per i gialloblu con i pugliesi. Facciolo con i dubbi Dambros e Proia

Una sfida delicata. La Scafatese vuole rialzarsi dopo la ‘rumba’ di Potenza e chiede strada al Foggia. Alle ore 12.30 al Guariglia i canarini vogliono riprendere a correre. Facciolo fa i conti con i rientri di Dambros e Proia (Ortisi, per i problemi alla caviglia destra, sarà al seguito della squadra ma è al momento non ipotizzabile il suo utilizzo in gara) ma le possibilità che possano essere schierati nell’undici iniziale sono davvero ridotte al lumicino. Possibile 4-3-3, nel segno di Toscano che ritorna in mezzo al campo, con Molinaro che comporrà il tridente con Emmausso e Volpicelli.

Le parole di Facciolo

«Non è nel mio costume guardare a chi c'è e a chi non c'è, e per fortuna non lo è nemmeno per i ragazzi. Domenica, prima di subire il secondo e il terzo gol che ci hanno tagliato le gambe, avevamo creato quattro palle-gol nitide per rimettere in piedi la gara, inclusa una doppia occasione al 51'. Il problema non sono state le assenze, ma quella mezz'ora in cui abbiamo incassato tre reti, di cui due in cinque minuti. Contro un Potenza consapevole dei propri mezzi e micidiale nelle ripartenze, certi errori si pagano».

Scafatese-Foggia, le probabili formazioni:

Scafatese (4-3-3): Forte; Novella, Scognamiglio, Ferrara, Guerra; A.Esposito, Toscano, Brunet; Molinaro, Emmausso, Volpicelli. Allenatore: Facciolo.

Foggia (3-4-3): Saro, Seck, Di Pasquale, Todisco; Tourè, Smeraldi, Gallo, Zuccon; Oviszach, Del Sole, Ravasio. Allenatore: Auteri.