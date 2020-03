Fondi povertà Covid-19: ecco i soldi per i comuni salernitani L'elenco, comune per comune, con le risorse assegnate: i dettagli con tutte le cifre

Dagli oltre 784mila euro destinati a Salerno ai 2500 euro circa per Serramezzana, passando per i 436mila euro e rotti di Cava de' Tirreni o i 419mila euro di Battipaglia, fino ai 195mila di Mercato San Severino oppure i 70mila di Camerota.

Pioggia di risorse da parte della Protezione civile per i comuni italiani: la misura, annunciata sabato sera dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dell'Economia Gualtieri servirà a sostenere l'accesso ai beni di prima necessità - e in questo caso al sostentamento alimentare - per migliaia di persone in difficoltà.

Il fondo complessivo - pari a circa 400 milioni - è stato suddiviso tra i vari municipi, che potranno così erogare dei "buoni spesa" utilizzabili presso le attività alimentari.

Sfoglia la gallery qui sotto per vedere l'elenco completo con l'importo destinato ad ogni comune della provincia di Salerno.