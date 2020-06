Rainone sempre più leader: maxi appalto al porto di Ravenna L'impresa salernitana si aggiudica i lavori per lo scalo romagnolo da 235milioni di euro

Conferma la sua leadership in ambito europeo nella realizzazione delle opere portuali, l’impresa salernitana Rcm Costruzioni del gruppo Rainone. L’azienda, fondata dall’ingegnere Aldo Rainone ed oggi guidata dai figli Elio, Eugenio e Valeria, è a capo del "Consorzio Stabile Grandi Lavori" risultato oggi vincitore dell’appalto come "general contractor" per il progetto del Porto di Ravenna.

Le opere del “Ravenna Port hub”, comprese nella prima fase, del valore complessivo di 235 milioni di euro (costo del progetto più oneri accessori), consistono nell’escavo di 5 milioni di metri cubi di sedimenti, per approfondire i fondali del porto sino a -12,5 mt con , nel rifacimento del primo lotto di banchine esistenti (per oltre 6,5 km) per adeguarle ai nuovi fondali e nella realizzazione di una nuova banchina della lunghezza di oltre mille metri in Penisola Trattaroli dove sorgerà, tra l’altro, il nuovo terminal container.

Il completamento del progetto consentirà anche la realizzazione di aree destinate alla logistica in ambito portuale, per circa 200 ettari, aree direttamente collegate alle banchine, ai nuovi scali ferroviari merci e al sistema autostradale, che rappresenteranno un unicum nel panorama della portualità nazionale.

"Come affermato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, si tratta di un’opera attesa e straordinaria - hanno dichiarato i fratelli Elio ed Eugenio Rainone -. Un intervento che resterà nella storia delle opere portuali per la ricaduta nazionale ed internazionale che apporterà al tessuto economico italiano e alla rivoluzione nel trasporto intelligente delle merci".