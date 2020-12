Confindustria Salerno: Ferraioli raccoglie l'eredità di Prete La scelta unanime del consiglio generale per il presidente e Ad del Gruppo "La Doria"

Confindustria Salerno si prepara ad un cambiamento, ma nel segno della continuità. Il consiglio generale, all’unanimità, ha designato Antonio Ferraioli candidato presidente dell'associazione provinciale degli industriali salernitani.

Antonio Ferraioli, presidente e amministratore delegato del Gruppo La Doria SpA - azienda leader nella produzione a marchio private label di derivati del pomodoro, legumi, succhi di frutta e sughi pronti - è attualmente presidente dell’Anicav, Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali.

«Ringrazio - le prime parole di Antonio Ferraioli - i componenti della commissione di designazione che hanno ascoltato la base associativa e i colleghi del consiglio generale per la fiducia riposta in me. Sono già al lavoro per definire la squadra che mi affiancherà alla guida di Confindustria Salerno».

Nel consiglio generale di gennaio, infatti, il presidente designato sottoporrà al voto la squadra dei vicepresidenti e il 25 febbraio avrà luogo l’assemblea ordinaria dei soci che eleggerà il presidente di Confindustria Salerno per il prossimo quadriennio.

«Il percorso intrapreso per la designazione del mio successore - afferma il presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete - testimonia l’unità di intenti degli industriali salernitani e il forte spirito di gruppo che rendono Confindustria un interlocutore sempre più autorevole e incisivo».