A Salerno "clicchi e acquisti" con l'iniziativa "ShoppiAmo" Il nuovo progetto di Piero Pacifico per favorire commercio, turismo e servizi

Un'iniziativa importante che si pone come obbiettivo quello di provare a combattere gli effetti di questa crisi e dare nuovo slancio e un aiuto concreto ai settori maggiormente colpiti come commercio, turismo e servizi. E' stata presentata, questa mattina, presso la sala convegni dell''ente provinciale per il turismo l'iniziativa “Magazine ShoppiAmo”. Un'idea di Piero Pacifico che consentirà, gratuitamente, nel tempo, di poter vendere e presentare la propria azienda.

“Un modo per cercare di riavvicinare i cittadini ai negozi di quartiere. Uno strumento molto semplice da usare, in primis, che potrà assere diffuso in maniera capillare e veloce via social. Un magazine che con un semplice tocco ti mette in contatto con la pagina social del negozio.” Ha spiegato l'ideatore del progetto.

Federcomtur ha avallato e chiesto un partenariato al magazine. Una scelta fatta anche “per urlare il nostro dissenso verso chi invece di assicurare i controlli ha consentito barzellette in zona rossa il governo e chi chiude e ci lascia in zona Arancione penalizzando bar ristoranti e tutto ciò che poteva recuperare un Natale meno squallido economicamente parlando.” Commenta il segretario nazionale Claudio Pisapia.

“FedeComTur c'è, è in prima linea per cercare di dare slancio a questo settore che è stato mortificato da tutta una serie di iniziative governative, tra cui quella che ha determinato questa chiusura inaspettata di bar e ristoranti, di tutti coloro pronti a riaprire per recuperare il Natale.” Aggiunge Pisapia.

“Purtroppo bisogna ammettere che la gente è molto confusa.” Sottolinea Il presidente della commissione commercio e attività produttive del comune di Salerno, Massimiliano Natella, anche in merito alle polemiche rispetto le nuove normative imposte. “E' un periodo molto difficile per il commercio, il negozio di quartiere da anni soffre ma in questo periodo è sul lastrico, bisogna fare un applauso a chi riesce a tenere le saracinesche aperte e dobbiamo, in tutti i modi, cercare di incentivare queste attività.” Conclude Natella.