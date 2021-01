Saldi in Campania, Fenailp: "Partire il prima possibile" Il direttore Arciuolo: "La moda tra i settori più penalizzati, serve ripartire"

La Fenailp ha partecipato, oggi, al tavolo virtuale di consultazione organizzato dall’assessore al commercio della Regione Campania, Antonio Marchiello, per la determinazione della data dei saldi.

Il direttore Mario Arciuolo nel suo intervento ha evidenziato che per la volontà espressa dagli associati alla Fenailp del settore "moda", i saldi dovrebbero avere inizio il prima possibile, alla prima data utile dopo che la task force regionale comunichi i dati relativi all’andamento dell’epidemia nella Regione Campania.

"In un mercato ormai disorientato non avrebbe senso ritardare l’inizio dei saldi anche in considerazione che ormai molti dettaglianti hanno già adottato le vendite promozionali, mentre i colossi dell’e-commerce non hanno mai smesso di concludere i loro business scavalcando qualunque regolamento e tutti i decreti - si legge nella nota della Fenailp -. Nelle prossime ore la Regione Campania varerà il Decreto che stabilirà la data di inizio saldi sempre però subordinata sia alla determinazione del colore che il Governo deciderà per la Campania sia ai dati che la task force regionale comunicherà a breve all’assessore Marchiello".