Limone Costa d'Amalfi Igp, nasce il distretto di qualità Il presidente Angelo Amato: risultato storico per il nostro territorio"

Si è ufficialmente costituito questa mattina il Distretto agroalimentare di qualità del limone Costa d'Amalfi Igp. Un'iniziativa voluta dagli imprenditori agricoli locali, da Coldiretti Salerno, Consorzio di tutela, Parco dei Monti Lattari, Piccoli Campi e OP Costieragrumi.

"Un risultato importante, che mira a valorizzare la produzione del limone costa d'Amalfi igp e a coinvolgere e far crescere le imprese dei tredici comuni dell'areale per rafforzarne la competitività sui mercati. È un risultato storico per la costiera amalfitana - sottolinea il presidente del Consorzio di tutela del limone costa d'Amalfi Igp Angelo Amato - la costituzione del Distretto agroalimentare di qualità ci permetterà di lavorare in sinergia per intercettare risorse e sviluppare azioni efficaci nel comparto mettendo a disposizione delle imprese strumenti più incisivi per potenziare il contesto in cui operano e rafforzare la propria competitività".

"Coldiretti ancora una volta dimostra che la sinergia istituzionale è fondamentale per creare le condizioni di sviluppo - afferma il presidente Vito Busillo -. La DAQ Limone Costa D'Amalfi Igp consentirà una programmazione più efficace di azioni e di candidare progetti alla programmazione dei fondi per lo sviluppo rurale, grazie a uno strumento che permetterà un salto di qualità nella gestione delle politiche agricole per accrescere ancora i nostri territori. Siamo orgogliosi di aver contribuito in tutta la provincia di Salerno alla nascita di Distretti agroalimentari che - siamo certi - daranno ulteriore slancio all'economia agricola dei territori", conclude Busillo.