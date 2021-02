Confesercenti Provinciale di Salerno incontra Confindustria Una visita per ribadire la stretta collaborazione tra le due diverse realtà associative

Nella giornata di ieri la Confesercenti provinciale di Salerno, rappresentata dal presidente provinciale Raffaele Esposito e dal Direttore regionale Pasquale Giglio hanno fatto visita alla storica associazione degli industriali Salernitani.

La visita, svoltasi in un clima di assoluta cordialità, era stata programmata per salutare l'Amico Presidente Andrea Prete che proprio nella giornata di ieri ha concluso il prestigioso mandato alla guida della importante associazione degli industriali Salernitani. Durante la visita è stata ribadita la stretta collaborazione tra le due diverse realtà associative, entrambe punto di riferimento indiscusso per molte realtà economiche salernitane, che nel corso degli ultimi anni hanno sempre favorito azioni di dialogo e di concertazione per migliorare le condizioni delle realtà associate e dei vari territori di pertinenza.

Siamo certi che questo feeling istituzionale basato sulla stima e sul rispetto reciproco, continuerà anche con il nuovo gruppo dirigente. La giornata è poi proseguita con la istituzionalizzazione, proprio presso Confindustria turismo, di un tavolo di lavoro aperto alle realtà associative maggiormente rappresentative del salernitano, per affrontare i macro temi legati alle dinamiche del turismo.

Siamo convinti, dichiara il numero uno di Confesercenti provinciale Raffaele Esposito, che in un momento di grande incertezza e difficoltà dettati dalla Pandemia, la strategia di affrontare in maniera unitaria e territoriale, i macro temi maggiormente preoccupanti per le imprese dei settori che ci onoriamo di rappresentare, sia quella giusta.