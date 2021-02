Confindustria Salerno, inizia l'era Ferraioli Il neo-presidente succede ad Andrea Prete: "Benessere e coesione sociale la nostra missione"

L’assemblea dei soci di Confindustria Salerno ha eletto Antonio Ferraioli residente per il quadriennio 2021-2025. Presidente e Amministratore delegato de "La Doria S.p.A", gruppo italiano leader nel settore delle conserve alimentari vegetali e, in particolare, nella produzione di derivati del pomodoro, sughi pronti, legumi in scatola, succhi e bevande di frutta, con sede principale ad Angri, è stato eletto all'unanimità.

Ai lavori sono intervenuti il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e il presidente di Confindustria Campania, Vito Grassi.

"Termino il mio incarico - ha sottolineato la guida uscente, Andrea Prete - con la consapevolezza che sono stati anni ricchi di sfide che ci hanno visto al fianco delle imprese rappresentandone le istanze ma anche, e soprattutto, i progetti e le ambizioni. Abbiamo costruito un proficuo dialogo con le Istituzioni che ha portato a risultati importanti. Ricordo, in particolare, la forte sinergia che ha caratterizzato, ad avvio dell’emergenza pandemica, i rapporti con la Prefettura di Salerno nella complessa gestione dei codici Ateco. Lascio il timone nel momento storico più complesso per la nostra provincia, per il Paese e per il mondo intero, per cui il mio unico auspicio è un in bocca al lupo a tutti noi".

"Ringrazio - ha dichiarato Antonio Ferraioli - i soci per la fiducia riposta in me e nella squadra che mi affiancherà. Raccolgo il testimone per guidare l’associazione con grande senso di responsabilità. Non è solo il momento che viviamo a rendere arduo questo compito ma il contesto generale in cui, da sempre, si muove chi fa impresa. L’azienda è una comunità, un insieme di persone: azionisti, dipendenti, fornitori, clienti che hanno obiettivi comuni e che partecipano ad un processo condiviso di innovazione, ricerca, creazione di ricchezza, scoperta. Un sistema di valori che produce una “cultura” portatrice di benessere e coesione sociale. Questi saranno i valori portanti del quadriennio che mi appresto a vivere, le direttrici lungo le quali muoveremo le nostre azioni. Come dicevano i latini, per aspera ad astra", le sue parole.

Rinnovata anche la squadra dei vicepresidenti che sarà così composta:

Vito Cinque - Il San Pietro Hotel di Positano

Pierluigi Pastore - Meditel s.r.l. di Salerno

Stefania Rinaldi – Rinaldi Group srl di Giffoni Valle Piana

Antonio Sada - Antonio Sada & Figli s.p.a. di Pontecagnano Faiano

Velleda Virno - Di Mauro Officine Grafiche s.p.a. di Cava de’ Tirreni

A questi si aggiungono i vicepresidenti istituzionali: Lina Piccolo, in qualità di presidente del Comitato Piccola Industria, e Marco Gambardella, in qualità di presidente del Gruppo Giovani imprenditori.