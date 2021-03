Coldiretti, riapertura mercati: Una buona notizia Tropiano: “E' una scelta di buon senso”

"L'ordinanza? di riapertura dei mercati è una buona notizia, per i nostri agricoltori e per i tanti consumatori che con noi hanno stretto un Patto di fiducia e di tutela della salute e dell'ambiente". Così il direttore provinciale di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano commenta la riapertura dei mercati alimentari in Campania.

"Il lavoro svolto da Coldiretti Campania è stato fondamentale - sottolinea il direttore Tropiano - riapriranno dal 26 marzo anche i Mercati di Campagna Amica che da sempre sono un punto di riferimento per i consumatori e rappresentano un modello di vendita che avviene nel rigido rispetto delle normative sanitarie e delle regole previste per il contenimento del Covid-19. È una scelta di buon senso che incontra sia le esigenze degli imprenditori agricoli che dei tanti cittadini che visitano i nostri stand. I Mercati Campagna Amica hanno raggiunto traguardi davvero importanti. Nel tempo sono aumentati notevolmente gli avventori e, nei mesi di pandemia, sono triplicate le consegne a domicilio, in aiuto a quanti non possono o preferiscono non uscire di casa. Coldiretti ha sostenuto tante famiglie in difficoltà anche attraverso iniziative benefiche come la “Spesa sospesa” o la consegna di pacchi alimentari alle associazioni benefiche della città. Coldiretti ha così rimarcato ancora una volta il suo ruolo sociale e di forza amica del Paese".