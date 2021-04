Ecco la "Positano", la bicicletta richiudibile in carbonio Il prototipo della Sadler Bike. Luca Scudieri: richiestissima sui mercati internazionali

Il programma Rai 2 “Stop and Go” condotto dal giornalista Marco Marzocchi ha fatto tappa in Campania, con una puntata dedicata alla Costiera Amalfitana e a quella Sorrentina. Oltre a documentare le bellezze paesaggistiche del territorio, attraverso un giro in “mountain bike” con vista sulla Divina Costiera, è stata presentata una delle bici più compatte al mondo, la “Positano” della Sadler Bike, con anima in carbonio, senza raggi e richiudibile. Un’evoluzione della tecnica, caratterizzata da materiali completamente made in Italy (anzi Made in Campania), ideale per la città e per il relax.

A presentarla uno dei fondatori della startup che l’ha realizzata, Luca Scudieri: “Quella che mostriamo oggi è un prototipo. Siamo in fase di certificazione e contiamo nei prossimi mesi di avviare produzione, in diverse versioni tra cui quella elettrica. È disponibile in preordine ed è richiestissima da mercati internazionali, Brasile, Emirati Arabi, Usa. Il made in Italy è una leva vincente” ha detto un emozionatissimo Scudieri. “Sadler Bike è un progetto che nasce da lontano, da un’idea dell’ingegner Gianluca Sada, ed è il frutto di un lavoro di un team di ingegneri e meccanici di primo livello. Tutto reso possibile dal grande gruppo industriale Adler che ha creduto nel progetto”.

Un pomeriggio da ricordare per Scudieri e per la troupe della Rai, che ha visto per la prima volta una Positano inedita, dalle ruote senza raggi di un’innovativa bike campana.