Confindustia Vallo di Diano, Annamaria Curcio coordinatrice Le imprese del territorio impiegano circa 850 dipendenti per 200 milioni di fatturato

Annamaria Curcio è stata eletta coordinatrice del raggruppamento delle aziende del Vallo di Diano di Confindustria Salerno. Questa mattina nel Family Center di Polla ha avuto luogo l’assemblea per il rinnovo degli organi del raggruppamento delle aziende del Vallo di Diano di Confindustria Salerno.

Il gruppo annovera le imprese operanti nel Vallo di Diano che rappresentano complessivamente una forza lavoro di circa 850 addetti per circa 200 milioni di fatturato. "Il Raggruppamento ha l’obiettivo di condividere ed esprimere unitariamente le problematiche e le opportunità presenti nel Vallo di Diano, organizzare iniziative sul territorio al fine di promuovere la crescita economica dell’area e sviluppare le relazioni tra gli imprenditori locali", fanno sapere dall'associazione industriali.

Alla guida Annamaria Curcio (Curcio Depositi e Logistica Srl di Polla). Alla carica di consiglieri sono stati eletti Marilena De Paola (Imballi Diano srl di Teggiano), Michelangelo Ferro (Miltech Srl di Sassano), Pietro d’Elia (La Mela srl di Teggiano), Giuseppe Gallo (Eurogas Energia srl di Teggiano) e Domenico Medici (Chemical Plast di Atena Lucana).

"Il Vallo di Diano - ha dichiarato la neo coordinatrice del raggruppamento, Annamaria Curcio - è un territorio ricco di potenzialità e le imprese che vi operano hanno voglia di crescere e di migliorarsi per competere con i mercati internazionali. Abbiamo aziende di valore che creano sviluppo e occupazione, generano indotto in un territorio che, purtroppo, a volte è dimenticato. Noi imprenditori siamo consapevoli che non è il luogo che fa la differenza ma la capacità di sapersi mettere in gioco, ed è quello che facciamo in questo lembo di terra a Sud di Salerno e dell’Italia".