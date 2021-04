Autorità Portuale, Giuseppe Grimaldi nuovo segretario generale La nomina del presidente Annunziata all'unanimità. Prende il posto di Francesco Messineo

Si completa con la nomina di Giuseppe Grimaldi la composizione della governance dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, guidata da Andrea Annunziata. Il Comitato di Gestione, riunitosi questa mattina, con all’ordine del giorno, tra gli altri, la nomina del capo della segreteria tecnico-operativa, ha approvato all’unanimità la proposta del presidente.

Andrea Annunziata ha presentato ai componenti dell’organo deliberativo dell’AdSP il candidato, insieme alle esperienze maturate negli anni nella pubblica amministrazione: nato a San Giorgio a Cremano nel 1967, architetto, in servizio da circa 34 anni nella PA. Esperto nel settore della trasportistica, mobilità e infrastrutture, con competenze amministrative e contabili. Tra gli altri, ha svolto l’incarico di segretario generale dell’ex Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, di commissario delegato per l’emergenza idrogeologica nelle province di Benevento e Avellino, di commissario per l’rmergenza sismica nei Comuni di Casamicciola, Forio, Lacco Ameno. Dal 2019, direttore generale dell’Agenzia aampana per la mobilità, le infrastrutture e le reti. Giuseppe Grimaldi ha, inoltre, sviluppato nei diversi incarichi ricoperti competenze nel campo dell’amministrazione contabile (affari generali, personale e finanziaria).

Il presidente Annunziata ha, una volta approvata la nomina del segretario generale, ringraziato l’ingegnere Francesco Messineo per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi anni, precisando che si tratta di normale avvicendamento. Il Comitato di Gestione ha inoltre approvato il bilancio consuntivo 2020.