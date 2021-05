Il flop del sito turistico di Salerno, la denuncia Fenailp "Danno d'immagine e di reputazione per il territorio. Eppure è costato 200mila euro..."

"Il portale turismoinsalerno.it fu realizzato nel 2007, con un bando pubblico per una spesa di quasi 200mila euro e con altre migliaia di euro ogni anno per la gestione e la redazione dei contenuti, e seppur con diversi limiti tecnici, era il primo e l’unico vero portale turistico ufficiale informativo sull’offerta turistica di Salerno e provincia. Nel portale infatti si declinavano in modo sistematizzato e per settori tematici il territorio, le sue emergenze culturali e paesistiche, le sue strutture ricettive con un dettagliato elenco e link diretto ai singoli siti delle strutture ricettive e tutti i calendari degli eventi che si tenevano in provincia. Tutto questo sino al 2 dicembre del 2019 dopodiché, in modo assolutamente incomprensibile, il sito è stato messo offline ed oggi la digitazione di questo indirizzo web produce un tristissimo “NOT FOUND - HTTP error 404”. E' la denuncia che arriva dalla Fenailp Salerno.

"Il danno di immagine, di reputazione ed alla indicizzazione organica sui motori di ricerca del nostro territorio e delle destinazioni turistiche in esso presenti è inquantificabile e presuppone una responsabilità oggettiva di chi ha consentito che ciò avvenisse. La cosa è gravissima ed in questo momento storico lo è ancora di più". La Fenail elenca i dati relativi al 2019, quando il sito era online:

- 17.400 risultati nelle ricerche di GOOGLE, molti di questi sono link spontanei;

- 15.000 pagine visitate al mese;

- 8 mila utenti unici al mese;

La Fenailp Alberghi si chiede: "Questa è l’immagine turistica che noi vogliamo proiettare al mondo intero? Questo è ciò che intende fare, chi governa i processi turistici per conto dell’ente pubblico, per promuovere il turismo? Questa è la tanto sbandierata “trasformazione digitale” che si vuole realizzare? Così si intende portare avanti l’offerta pubblica a informativa digitale? Inoltre, mentre turismoinsalerno.it è off line da dicembre 2019, il sito, dell’ente a cui spettava il compito di curare il portale turistico, e cioè dell’EPT di Salerno (ente liquidato e abolito per legge da anni), è regolarmente on line".

Di qui la richiesta d'intervento. "Mi auguro che la nostra sollecitazione - afferma il presidente della Fenailp Alberghi, Marco Sansiviero - sia raccolta con immediatezza da chi, oggi, ha la responsabilità ed il dovere di gestire l’intero processo turistico regionale e provinciale. In un momento così delicato per migliaia di aziende turistiche della costiera amalfitana, del Cilento e delle altre destinazioni turistiche provinciali, non ci possiamo permettere simili “distrazioni” ed atteggiamenti lesivi degli interessi del comparto turistico salernitano".