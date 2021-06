Camera di Commercio: presidente Prete incontra ambasciatore d'Algeria Si è parlato dei legami storici, culturali ed economici che interessano il territorio

Il presidente della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete ha incontrato questa mattina, giovedì 3 giugno 2021, presso la sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno – via Roma 29 – l'ambasciatore d'Algeria in Italia, S.E. Ahmed Boutache, in visita in provincia di Salerno.

Durante l'incontro si è parlato dei legami storici, culturali ed economici che interessano il territorio salernitano con il Paese nordafricano nonché delle stabili e proficue relazioni esistenti in tutti i settori e a tutti i livelli.

Di particolare interesse per l’Algeria è il tessuto delle PMI italiane, quale modello da emulare per le aziende algerine e, in tal senso, esistono recenti accordi tra i due Governi che prevedono programmi di sviluppo e cooperazione tra i sistemi economici dei due Paesi in svariati settori, tra i quali, l'energia, l'agricoltura, il turismo e l'edilizia.