Azioni e obbligazioni rischiose, risparmiatore risarcito con 200mila euro La decisione della Consob in favore di un salernitano seguito dai professionisti Senatore e Barletta

L’arbitro per le controversie finanziarie della Consob ha accolto la domanda di rimborso delle azioni emesse dalla Banca Popolare di Bari per il valore di circa 200mila euro a favore di un privato risparmiatore della provincia di Salerno, difeso dall’avvocato Nicola Senatore e assistito dalla commercialista Antonella Barletta.

"La Banca Popolare ha dovuto cedere agli assunti difensivi e tecnici da questi proposti i quali hanno finalmente ottenuto, in favore del loro assistito, il risarcimento dei danni per "l’inadeguatezza e per la mancata corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni e delle obbligazioni proposte - hanno fatto sapere i diretti interessati -. L’esito positivo del giudizio ha, quindi, riconosciuto allo sfortunato risparmiatore la somma di circa 200 mila euro. Dopo una complessa e articolata controversia, finalmente il privato risparmiatore potrà godere di una decisione storica per il cospicuo importo risarcito".

La sentenza è stata resa nota proprio dai professionisti Senatore e Barletta, che hanno seguito il ricorrente nel suo percorso.

"La banca non ha dunque avuto un comportamento corretto dal punto di vista deontologico per le motivazioni puntualmente riportate nella decisione che, oltre a restituire serenità al risparmiatore, diventa un punto di partenza fondamentale affinché gli azionisti danneggiati possano recuperare il denaro, spesso risparmio di una vita, come nel caso dell’azionista salernitano", concludono l'avvocato e la commercialista.