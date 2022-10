Porto di Salerno, Velika Express, la linea settimanale per gli Stati Uniti Lo scalo di Salerno sempre più competitivo nei traffici commerciali

Il porto di Salerno sempre più al centro dei traffici commerciali internazionali: dallo scalo è partita la nave container “Velika Express”, la prima della nuova linea settimanale verso gli Stati Uniti.

Previsti scali a New York, Norfolk e Savannah: in 12 giorni le merci spedite da Salerno arriveranno oltreoceano. A gestire il servizio la tedesca Hapag Lloyd, tra i player internazionali più importanti del commercio marittimo.

Dopo 20 anni di collaborazione con la Salerno Container Terminal, il sodalizio si rafforza con questo nuovo collegamento.

Soddisfatto il presidente di Sct, Agostino Gallozzi, che sottolinea la vocazione all’export del territorio di Salerno, in particolare per il settore agroalimentare. E proprio gli Stati Uniti rappresentano uno dei mercati più importanti del comparto.