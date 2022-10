Salerno Container Terminal cresce ancora: Gallozzi acquisisce la "Amoruso spa" Il passaggio interessa oltre 15mila metri quadrati al Molo Trapezio

L'Autorità di Sistema del Tirreno Centrale ha ospitato la firma degli atti formali con i quali Salerno Container Terminal SpA ha acquisito il ramo di azienda relativo al traffico di contenitori della Amoruso Giuseppe SpA. Cresce dunque il Gruppo imprenditoriale che fa riferimento ad Agostino Gallozzi.

La riorganizzazione operativa al porto di Salerno

L’operazione consentirà ai due gruppi di consolidare e rilanciare ulteriormente le attività nei comparti nei quali hanno rispettivamente maturato maggiore esperienza e specializzazione. Essa favorirà un più razionale assetto delle aree operative del porto, ottimizzando il layout industriale dei due terminal, con una maggiore fluidità dei flussi delle merci e della circolazione del traffico, con benefici per l’intero cluster portuale.

L’intesa prevede il trasferimento alla SCT SpA dei traffici portuali e dei contratti commerciali inerenti al solo comparto containers, con il subentro al titolo concessorio relativo agli spazi del Molo Trapezio attualmente utilizzati dalla Amoruso, che manterrà immutate le proprie attività nel porto di Salerno relative ai settori delle merci varie e refrigerate e delle crociere.

SCT SpA avrà disponibili ulteriori 15.000 mq del Molo Trapezio, mentre la Amoruso Giuseppe SpA concentrerà la propria attività nelle aree in concessione negli altri ambiti portuali.

Il consolidamento delle imprese dello scalo

"Da sempre condividiamo con la famiglia ed il Gruppo Gallozzi la passione per il porto di Salerno, il cui sviluppo infrastrutturale e commerciale abbiamo anteposto alle dinamiche aziendali, ritenendo che questa sia l’unica strada che possa dare competitività al nostro scalo, creando un’offerta commerciale unica a beneficio del comparto industriale di riferimento. L’operazione odierna - ha dichiarato Giuseppe Amoruso - va in questa direzione, rafforzando la nostra specializzazione nel comparto delle merci varie, da sempre nostro core business, in costante e continuo sviluppo negli anni. In un mondo che va sempre più verso la forte specializzazione e razionalizzazione delle attività, andremo a dotare le nostre aree in concessione di nuove infrastrutture capaci di consolidare sempre più la vocazione che abbiamo dato a Salerno, come porto hub in Italia per le merci varie in transito nel Mediterraneo. Continueremo a investire nel settore crocieristico, che ci vede protagonisti nello sviluppo internazionale dello scalo e che trova nuovo slancio con la gestione della nuova Stazione Marittima e la sua capacità di accogliere le navi di ultima generazione".

Non è mancato il commento di Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container Terminal: "Desidero innanzitutto esprimere il mio apprezzamento al Gruppo ed alla famiglia Amoruso per il lavoro svolto, fianco affianco, per tanti anni nel porto di Salerno, animati dalla stessa passione, rispetto ed amicizia. Con l’acquisizione - ha detto Gallozzi - prende sempre più forma la strategia di posizionamento della nostra azienda in un contesto qualitativo di portata internazionale. Con la rinnovata impostazione delle aree del porto di Salerno si potenzia la capacità di offerta dei servizi terminalistici che oggi siamo in grado di proporre. Daremo corso ad un nuovo layout operativo del terminal sia per accrescerne le capacità, ma anche per rendere ancora più efficiente e performante il ciclo integrato delle movimentazioni portuali. Non a caso, in concomitanza con questa importante acquisizione, prendono il via nuovi collegamenti marittimi con la Cina, l’estremo Oriente, gli Stati Uniti, il Mediterraneo ed il Nord Europa".