Al Marina d'Arechi di Salerno torna il "Boat show": la nautica in mostra Positivo il bilancio del primo fine settimana, con circa 10mila presenze

Dopo il grande successo del primo fine settimana, oggi e domani prosegue il 6° Salerno Boat Show a Marina d’Arechi. Nella sola giornata di domenica 6 novembre, è stato raggiunto il record giornaliero di pubblico nella storia della manifestazione, toccando quota 10mila visitatori.

Numerose le attestazioni di stima da parte delle principali istituzioni della nautica. Tra queste quelle di Confindustria Nautica, attraverso le parole del suo Consigliere Giulio Grimaldi in visita all’evento: “Sono qui per testimoniare innanzitutto, da parte della Associazione e del Presidente Saverio Cecchi, il rilievo che questa manifestazione ha acquisito nell’ambito degli eventi espositivi nazionali del settore. Confindustria Nautica ha ribadito per il secondo anno il proprio patrocinio al Salerno Boat Show inserendolo con un ruolo di tutto riguardo nella rete degli eventi di completamento dell’offerta fieristica rappresentata dal Salone Internazionale di Genova”.

“Marina d’Arechi - ha proseguito Grimaldi - rappresenta una testimonianza viva della eccellenza che si può raggiungere quando si mettono in campo le forze imprenditoriali sane e virtuose, supportate al meglio da una amministrazione che si pone al fianco delle aziende. Questo modello deve essere un riferimento in questa fase di rilancio che il settore della cantieristica da diporto in generale sta vivendo, grazie ad una crescita della domanda interna ed estera che sta manifestandosi negli ultimi due anni”.

Durante la settimana sono stati numerosi gli appuntamenti con i test drive in acqua delle imbarcazioni, svolti in piena sicurezza e privacy nello splendido Golfo di Salerno. E ora, per il prossimo fine settimana, le 150 barche in esposizione sono di nuovo pronte per le prove in mare. L’appuntamento è sempre dalle 10 alle 18 con ingresso libero con tutti gli espositori e con un programma ricco di eventi che attende gli ospiti del Salerno Boat Show.