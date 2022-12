Scuola Nuova festeggia i dieci anni di attività Tanti i percorsi svolti dalle ragazze del settore beauty dell'Ente di Formazione Professionale

La magia del Natale a Scuola Nuova presso la sede di Salerno sul prestigioso Corso Vittorio Emanuele 58, è l’occasione giusta per festeggiare i dieci anni di attività. Molteplici sono i percorsi svolti dalle ragazze del settore Beauty dell’Ente di Formazione Professionale tra cui quelle di Make Up, Massaggio Olistico, Estetica, Tatuaggio, Acconciatura e Nails Art.

Le sedi e le attività di Scuola Nuova

Scuola Nuova opera nelle Regioni Campania e Basilicata, con sedi operative ad Eboli (Sa), Salerno, Lioni (Av), Policastro Bussentino (Sa), Potenza e rilascia Qualifiche Professionali del settore Estetico, Socio Sanitario, Educativo, Assistenziale ecc. riconosciute e valide in tutta la Comunità Europea oltre ad essere Polo Universitario, centro studio per il Recupero Anni Scolastici ed Ente accreditato per il rilascio di certificazioni informatiche e di lingua inglese. Lo slogan dell’Ente è “Formazione e Lavoro”: essendo APL (agenzia promozione lavoro) gli allievi, dopo aver sostenuto il percorso formativo ed aver acquisito il titolo abilitante, vengono accompagnati attraverso gli accordi con le aziende del territorio all’inserimento nel mondo del Lavoro. Scuola Nuova eroga percorsi formativi di Qualifica Professionale gratuiti Garanzia Giovani per disoccupati dai 16 ai 34 anni ed è inserita nel programma Nazionale del Pnrr G.O.L. Garanzia Occupabilità Lavoratori erogando percorsi formativi gratuiti per disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori fragili, donne in condizioni di svantaggio, dai 30 ai 65 anni di età.