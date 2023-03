"Attenti a quei due", al via la rubrica di Snichelotto e Pappalardo La nuova trasmissione radiofonica dedicata ai temi economici e sociali

Prende il via su Radio Bussola 24, da mercoledì 22 marzo, in diretta dalle ore 11:30 alle 12,00, una nuova trasmissione dedicata alle più attuali problematiche economiche e sociali. In particolare, sarà dedicata attenzione ed ascolto, attraverso le domande e gli interventi di quanti intendano intervenire, alle emergenze che negli ultimi tre anni hanno preso piede anche alla luce degli eventi che si sono delineati: dalla pandemia alle conseguenze scaturite dal conflitto bellico in corso in Ucraina, fino ad arrivare alle questioni degli ultimi giorni con la crisi bancaria in Svizzera e negli Stati Uniti, fino al delinearsi di un nuovo modo di relazionarsi da parte delle famiglie, con le problematiche della spesa influenzata dal fenomeno inflattivo.

Luigi Snichelotto è nato a Napoli, imprenditore da anni impegnato in ambito sociale e culturale, con grande passione per la musica, la scrittura e la pittura, mezzi espressivi attraverso cui testimonia il proprio impegno. E’ giornalista pubblicista e critico musicale. Da diversi anni conduce trasmissioni di approfondimento su alcune emittenti regionali. Ha scritto su varie riviste attraverso analisi, in materia di economia, dedicate alle problematiche del turismo e del commercio, ma anche alle questioni più attuali connesse con le politiche di sviluppo del territorio meridionale. In particolare, negli ultimi anni, ha riservato grande attenzione alla microcronaca locale, ma sempre agganciandola alle tematiche di più ampia dimensione inserite nel contesto nazionale ed europeo.

Attualmente è presidente di AssoMiMe (Associazione Mezzogiorno-Italia-Mediterraneo-Europa) che si pone l’obiettivo di contribuire allo sviluppo economico, culturale e sociale del Mezzogiorno, “favorendo la coesione sociale e valorizzando il capitale umano, in specie delle giovani generazioni”.

Presta grande attenzione al mondo delle piccole radio che, negli ultimi anni, usufruendo delle nuove tecnologie, hanno raggiunto bacini di ascolto molto sedimentati, con palinsesti diversificati ed in grado di fidelizzare platee ampie che esprimono target particolarmente specialistici.

Ernesto Pappalardo è nato a Salerno. E’ giornalista professionista dal 1994. Ha scritto su vari quotidiani e periodici soprattutto di economia e di politica. Dirige dal 2012 il blog www.salernoeconomy.it. Dal 1996 si occupa di info-comunicazione d’impresa. Attualmente il campo di indagine e di ricerca è stato individuato nelle applicazioni delle nuove tecnologie e soprattutto nel continuo mutamento del linguaggio giornalistico (con specifica analisi del rapporto tra sistemi di videoscrittura e formazione del testo - giornalistico - neomodulare).

L’ambito più recente di approfondimento analitico riguarda principalmente le dinamiche di info-comunicazione in relazione al soggetto Mezzogiorno. Come si perviene - nel complesso sistema mediatico italiano ed europeo - alla rappresentazione delle realtà socio-economiche meridionali? I soggetti istituzionali, sociali e privati come concorrono a delineare la “vera” immagine (?) dell’identità del Sud d’Italia? Quali sono attualmente le reali fonti degli operatori dell’informazione? Quali sono gli strumenti conoscitivi ai quali si rivolgono gli imprenditori, gli organismi rappresentanza (i corpi intermedi), gli esponenti politici ed istituzionali del Mezzogiorno per info-comunicare il Mezzogiorno?