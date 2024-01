Vertenza Prysmian, fumata nera: a rischio 600 posti di lavoro nel salernitano Il Comune al fianco dei lavoratori dello stabilimento e dell'indotto. Francese: battaglia di tutti

"L'amministrazione comunale di Battipaglia, alla luce dell'allarme delle organizzazioni sindacali e delle rsu dopo l'incontro con la proprietà, esprime grandissima preoccupazione per il destino dello stabilimento battipagliese della società Prysmian Fibre Ottiche Sud FOS s.r.l". E' quanto si legge in una nota del municipio, guidato dal sindaco Cecilia Francese.

Dall'incontro è emersa la decisione della proprietà di prorogare il ricorso alla cassa integrazione.

"L'amministrazione comunale esprime, altresì, piena solidarietà ai lavoratori impegnati in una complessa e difficile battaglia tesa a ridare vitalità allo stabilimento battipagliese ed a salvare i circa 300 posti di lavoro cui se ne aggiungono altrettanti dell'indotto - si legge nella nota -. La chiusura di un'altra delle fabbriche storiche dell'apparato industriale di Battipaglia e della Piana del Sele, sarebbe un ulteriore durissimo un colpo per l'economia della intera città e dei tanti centri viciniori da cui provengono i lavoratori, già profondamente colpite negli ultimi decenni dalle conseguenze della crisi che ha interessato l'intero paese a partire dal 2008 cui si sono aggiunti, negli ultimi anni, gli effetti della pandemia. Nel caso specifico, paradossalmente, è la qualità del prodotto dello stabilimento F.O.S. di Battipaglia che oggi trova difficoltà sui mercati a confronto di prodotti più scadenti qualitativamente ma più a buon mercato provenienti da altri Paesi. Si rende necessaria, da parte della proprietà, come ripetutamente richiesto dalle organizzazioni sindacali, la presentazione di un piano industriale per il 2024 teso ad arricchire il portafoglio di ordini per lo stabilimento battipagliese.Occorre che su questa vertenza così importante e delicata, non solo per Battipaglia ma per l'intera provincia di Salerno, forte sia l'impegno dello stesso governo, teso a tutelare le nostre produzioni di qualità", il monito di Francese.

Di qui l'appello dell'amministrazione, indirizzato anche ai cittadini, a partecipare alla manifestazione in programma mercoledì 17 gennaio dinanzi ai cancelli della fabbrica, nell'area industriale di Battipaglia.