Turismo, Confesercenti: un’azione coordinata dei comuni che parta dal Cilento "Risorse specifiche nei bilanci per le attività di marketing all'estero"

La Confesercenti provinciale di Salerno, attraverso una nota stampa, evidenzia l'urgenza di avviare una forte strategia di promozione internazionale per valorizzare il territorio della provincia di Salerno.

Questo appello si traduce in una proposta di collaborazione solidale tra i comuni costieri, finalizzata a destinare risorse specifiche nei bilanci annuali precisamente dai proventi della tassa di soggiorno per le attività di marketing all’estero, sfruttando al meglio la piena operatività dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.

"Il principale ostacolo al turismo in alcune aree provinciali come nel Cilento, nel Vallo di Diano e nel Golfo di Policastro," sottolinea il presidente di Confesercenti Salerno, Raffaele Esposito, "è rappresentato dalla bassa affluenza di turisti stranieri. I dati forniti dalla Camera di Commercio di Salerno dimostrano che questa criticità limita il potenziale del nostro territorio. È indispensabile avviare un'azione strategica di promozione per colmare il divario con altre aree della provincia, da tempo protagoniste di successi nel mercato turistico internazionale."

Con l’aeroporto di Salerno ora pienamente operativo e collegato a 13 destinazioni internazionali, si presenta un’opportunità unica per promuovere la nostra provincia salernitana in maniera efficace ma l'impilut deve partire dal Cilento e dalle sue eccellenze. "I collegamenti internazionali, praticamente raddoppiati rispetto al 2025," spiega Esposito, "offrono una base straordinaria per attirare nuovi flussi turistici, ma richiedono il supporto di una strategia di marketing efficace. La Camera di Commercio sta già dando un contributo importante con gli educational tour, ma è fondamentale che anche i comuni si attivino per costruire una rete coordinata di promozione." A nostro avviso basterebbe davvero poco, un contributo annuale concertato e coordinato per avviare una o più imponente campagne di promozione all'estero soprattutto adesso che si stanno cristallizzano grazie a Gesac le destinazioni internazionali dell'aeroporto di Salerno.

La proposta della Confesercenti punta a coinvolgere in primis una rete di comuni costieri, che hanno già dimostrato di eccellere nel turismo regionale e domestico, in un progetto capace di trainare l’intero territorio. "Dobbiamo garantire risorse adeguate per la promozione internazionale del Cilento e del sud della provincia di Salerno," sottolinea Esposito. "Comuni come Centola, che ha già aderito idealmente con entusiasmo alla nostra iniziativa, possono fungere da modello per integrare anche i borghi e le aree interne in un’offerta turistica diversificata e attrattiva."

Guardando al futuro, l’anno 2026 rappresenta un traguardo cruciale per consolidare la presenza del territorio nei mercati esteri, con un focus su Francia, Germania e Regno Unito.

I comuni sono chiamati a coinvolgere esperti di marketing per elaborare campagne mirate, valorizzando il turismo naturalistico, il turismo esperienziale, il patrimonio UNESCO e le tradizioni culturali locali con un occhio particolare al turismo delle passioni.

"Questa iniziativa," conclude Esposito, "è un’opportunità unica per mostrare al mondo la bellezza autentica della provincia salernitana e quindi del Cilento, el Vallo di Diano e del golfo di Policastro oltre che delle aree interne. La sinergia tra enti locali, imprese e istituzioni non solo valorizzerà il nostro territorio, ma posizionerà la provincia di Salerno come una delle principali destinazioni turistiche internazionali, capace di competere con le mete più ambite."